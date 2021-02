Ein Notarztwagen vom Rettungsdienst fährt mit Blaulicht auf einer zugeschneiten Straße in Bielefeld.

Bielefeld. In der Innenstadt von Bielefeld hat die Polizei einen Toten gefunden. Er lag im Schneetreiben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann nach einem medizinischen Notfall gestorben. Zunächst war unklar ob er möglicherweise erfroren war.

In Bielefeld hat die Polizei am Montagmorgen im Schneetreiben einen Toten gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Mann nach einem medizinischen Notfall in der nordrhein-westfälischen Stadt gestorben, wie eine Sprecherin am