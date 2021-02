The Weeknd begeistert beim Super Bowl

Der kanadische Rapper The Weeknd tritt während der Halbzeitshow des Super Bowls in Florida auf.

David J. Phillip/AP/dpa

Tampa. The Weeknd hat mit einem opulenten Halbzeitauftritt für das Show-Highlight beim Super Bowl gesorgt. Zuvor stand eine junge Dichterin im Rampenlicht.

Der kanadische Rapper The Weeknd hat mit seinem Auftritt bei der berühmten Halbzeitshow des Super Bowl für Begeisterung gesorgt. Der 30-jährige Star entstieg am Sonntag im Station in Tampa (Florida) einem Sportwagen und spielte im roten Gli