Corona-Abstrichstelle in Nürtingen. Die aktuellen Fallzahlen sinken weiter.

Tom Weller/dpa

Berlin. Vor genau einer Woche hatte das Robert Koch-Institut noch 11.192 Neuinfektionen und 399 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Heute meldet das Institut 8616 Corona-Neuinfektionen und 231 Todesfälle. Die Zahlen sinken also weiter. Das gilt auch für die Intensivpatienten.

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Deutschland ist am Wochenende auf unter 4000 gesunken.Wie aus der Zeitreihe der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervorgeht, wurden am Sonntag 3928 Cov