Feuerwehrleute sind nach der Explosion im Viertel Chatrons im Einsatz.

Mehdi Fedouach/AFP/dpa

Bordeaux. Ein lauter Knall reißt in Bordeaux viele Menschen aus dem Schlaf. Im Viertel Chartrons hat es eine Explosion gegeben - etliche Häuser sind völlig zerstört. Ein älteres Paar trifft es besonders schlimm.

Bei einer heftigen Explosion in Bordeaux ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche einer älteren Frau wurde am Samstagnachmittag geborgen. Die Explosion hatte am Morgen die Stadt in Südwestfrankreich erschüttert.Ersten Erkenn