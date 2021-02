Ein massiver Wintereinbruch wird ab Samstag erwartet.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Osnabrück. Wie hart trifft uns das erwartete Schneechaos am Wochenende? Diversen Regionen in Norddeutschland wird extremes Glatteis und Schneewehen vorausgesagt. Womöglich können die Menschen aufgrund der Glätte das Haus kaum oder gar nicht verlassen. Deshalb sollten Sie diese Tipps für Ihren Einkauf am Samstag beherzigen.

Glätte, Schneewehen und Neuschnee von bis zu 50 Zentimetern – der Jahrhundertschnee fällt über Norddeutschland ein. Dramatisch soll die Situation laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstagabend werden. Demnach drohe