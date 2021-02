Als der Norden im Schnee versank: Auf der A7 zwischen Schleswig und Flensburg werden Auto- und Lastwagenfahrer am Neujahrsmorgen vom Schneesturm überrascht.

dpa/Georg Spring

Hamburg. Panzer auf der Autobahn, eingeschneite Autos und Züge. Das Schneechaos 1978/79 war einmalig in der deutschen Geschichte.

Norddeutschland droht am Wochenende das größte Schneechaos seit dem Winter 1978/79. Damals wurde vor allem der Norden von einem einmaligen Wintereinbruch heimgesucht. Am 28. Dezember 1978 fielen innerhalb weniger Stunden in Ostholstein bis