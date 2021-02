Fünf Verletzte bei Gasexplosion in Memmingen

Die Explosion war so heftig, dass auch Fenster anderer Häuser zerstört wurden.

Benjamin Liss/Stadt Memmingen/dpa

Memmingen. Am frühen Morgen knallt es in Memmingen - eine Gasexplosion. Es gibt Verletzte, viele Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Detonation passiert in einer Rettungswache des Bayerischen Roten Kreuzes - und hätte womöglich viel schlimmer ausgehen können.

Bei einer Gasexplosion in einer Rettungswache im schwäbischen Memmingen sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.Das Unglück ereignete sich demnach am Freitagmorgen in einem Gebäude des Bayerischen