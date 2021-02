Winterwetter an der Alster in Hamburg. Die Ruhe vor dem Sturm?

Daniel Bockwoldt/dpa

Offenbach am Main. Norddeutschland muss sich auf ein sehr winterliches Wochenende einstellen. Wetterexperten ziehen gar Vergleiche zum Extrem-Wetter von 1978/79.

Biergartenwetter an den Alpen, Schneeverwehungen und eisiger Frost im Norden - solche Wetterkontraste sind selten. Am Wochenende allerdings ist genau dies in Deutschland zu erwarten. Schuld daran ist eine ganz besondere Grenzwetterlage, so