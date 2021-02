Aufgrund der geringeren Wirksamkeit zweifeln viele an der Corona-Impfung von Astrazeneca. Zurecht?

dpa/Owen Humphreys

Hamburg. Der Impfstoff von Astrazeneca wurde aufgrund seiner im Vergleich zu anderen Corona-Impfungen niedrigeren Wirksamkeit zuletzt häufig in Frage gestellt. Wie ist es um die Wirksamkeit bei anderen Impfstoffen bestellt?

Der Impfstoff von Astrazeneca weist eine Wirksamkeit von 70 Prozent auf. Das hat zwar für eine Zulassung in der EU gereicht, allerdings wirken die Impfstoffe von Biontech und Moderna sogar in über 90 Prozent der Fälle. Ist das Mittel von As