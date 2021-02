MacKenzie Scott ließ sich 2019 von Amazon-Gründer Jeff Bezos scheiden.

Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

San Francisco. Eine der reichsten Frauen der Welt lässt andere an ihrem Wohlstand teilhaben. Nicht nur die Begünstigten feiern, auch Spendenforscher hoffen auf einen "Tritt in den Hintern" der Reichen.

Hunderte Organisationen in den USA erreichte mitten in der Corona-Krise ein überraschender Geldsegen. Die Wohltäterin: MacKenzie Scott. Die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos spendete im vergangenen Jahr knapp sechs Milliarden Dollar an