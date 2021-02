WHO-Team inspiziert Virus-Labor in Wuhan

Ein Sicherheitsmann stoppt Journalisten vor dem Institut für Virologie in Wuhan.

Ng Han Guan/AP/dpa

Wuhan Shi. Wo kommt das Coronavirus her? Verdächtigt werden Fledermäuse, Wildtierhandel, Tiefkühlketten - oder ein Labor. Experten besuchen in Wuhan ein Virus-Institut, um das sich Mutmaßungen ranken.

Ein chinesisches Virus-Institut hat Verdächtigungen über undichte Stellen in seinem Hochsicherheitslabor als Ursache für den Ausbruch des Coronavirus zurückgewiesen. Bei ihren Ermittlungen im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) be