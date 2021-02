"Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen teilt einen emotionalen Corona-Appell zum Lockdown auf Instagram.

imago images/Horst Galuschka

Berlin. Die Sat.1-Moderatorin hält einen emotionalen Appell und kritisiert die aktuellen Lockdown-Maßnahmen. Von Corona-Leugnern distanziert sie sich.

Ihre Zweifel am aktuellen Lockdown in Deutschland hat Fernsehmoderatorin Marlene Lufen (50) in einem Instagram-Video geteilt. "Ich habe das Gefühl, dass wir in zwei, drei Jahren zurück gucken auf diese Zeit und denken, wir haben es falsch g