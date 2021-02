Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA

In den USA muss an Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln nun ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Frank Franklin Ii/AP/dpa

Washington. Die US-Gesundheitsbehörde CDC setzt vorerst auf ein freiwilliges Befolgen der Maskenpflicht - behält sich aber die Verhängung von Strafen vor.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten.An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmi