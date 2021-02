Schneechaos: In der US-Metropole wurde der Notstand ausgerufen.

New York. Schulen sind geschlossen, Flüge wurden gestrichen: Schneechaos legt Städte an der US-Ostküste lahm. Für Erheiterung sorgen rutschende Riesenpandas.

Ein schwerer Schneesturm hat im Nordosten der USA für Verkehrschaos gesorgt. In der Millionenmetropole New York und in anderen Städten wurden für Montag hunderte Flüge gestrichen, auch zahlreiche Züge fielen aus. New Yorks Bürgermeister Bil