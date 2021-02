New York wappnet sich für heftigsten Schneefälle seiner Geschichte

Schneechaos: In der US-Metropole wurde der Notstand ausgerufen.

ANGELA WEISS/AFP

New York. Schulen sind geschlossen, Flüge wurden gestrichen: Schneechaos legt Städte an der US-Ostküste lahm. Für Erheiterung sorgen rutschende Riesenpandas.

New York wappnet sich für die heftigsten Schneefälle seit Jahren: Im Central Park in Manhattan lagen am Montagabend (Ortszeit) schon mehr als 40 Zentimeter Schnee, wie der Nationale Wetterdienst (NHS) der USA mitteilte. Bis Mittwoch könnte