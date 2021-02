Bayer steigt in Produktion eines Corona-Impfstoffs ein

Bayer will in die Produktion eines Corona-Impfstoffs einsteigen.

dpa/Oliver Berg

Leverkusen. Der Pharmakonzern Bayer wird bei der Produktion eines Corona-Impfstoffs einsteigen. Das Präparat, das Curevac derzeit noch entwickelt wird, soll auch von Bayer hergestellt werden, wie beide Unternehmen bekanntgaben.

Der Pharmakonzern Bayer will in die Produktion von Covid-19-Impfstoffen einsteigen. Bayer-Vorstand Stefan Oelrich teilte am Montag mit, eine eingehende Prüfung der eigenen Möglichkeiten habe ergebe, "dass wir über die erforderlichen Fähigke