In diesem Leverkusener Seniorenzentrum starben in kurzer Zeit 15 Bewohner.

dpa/Henning Kaiser

Leverkusen. Infolge eines Corona-Ausbruchs sind 15 Bewohner eines Seniorenzentrums in Leverkusen gestorben. Der erste Fall sei am 28. Dezember diagnostiziert worden, sagte eine Sprecherin. Danach habe sich die Infektion sukzessive ausgebreitet.

