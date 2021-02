Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) stehen an der mit Wasser gefüllten Baugrube in Berlin-Köpenick.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Eine Baugrube in Berlin läuft mit Wasser voll. Bewohner in der Nähe sind nicht mehr in Sicherheit. Sie müssen ihre Häuser verlassen. Wie geht es weiter?

Nach dem Wassereinbruch in einer Baugrube in Berlin ist ungewiss, ob und wann die Anwohner in ihre Häuser zurückkehren können. 18 Gebäude wurden im Stadtteil Köpenick evakuiert.Rund 330 Bewohner kamen bei Bekannten, Freunden sowie in zwei H