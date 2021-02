Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) stehen an der mit Wasser gefüllten Baugrube in Berlin-Köpenick.

Paul Zinken/dpa

Berlin. Eine Baugrube in Berlin läuft mit Wasser voll. Bewohner in der Nähe sind nicht mehr in Sicherheit. Sie müssen ihre Häuser verlassen. Wie geht es weiter?

Nach der Evakuierung von 18 Häusern in Berlin-Köpenick gibt es für betroffene Bewohner die Aussicht, dass sie am Dienstag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren dürfen.„Mit allergrößtem Einsatz“ sei es dem Bezirksamt Treptow-Köpenick gemeins