Auf offener Straße wurden zwei Menschen tödlich verletzt.

imago images/onw-images

Wiesbaden. In der Nacht zum Montag wurden zwei Menschen durch Schüsse tödlich verletzt, eine weitere Frau wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Welches Motiv dahintersteckt, ist laut Polizei noch unklar.

Ein Mann soll in Wiesbaden in der Nacht zum Montag seine Frau erschossen und sich anschließend selbst getötet haben. Eine weitere Frau wurde schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der 56-Jährige v