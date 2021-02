Biontech will 75 Millionen zusätzliche Impfdosen liefern.

dpa/ Kay Nietfeld

Berlin. Kurz vor dem Impfgipfel am Montag gibt Biontech ein Versprechen ab: Im zweiten Quartal will das Pharmaunternehmen 75 Millionen zusätzliche Impfdosen liefern. Davon entfallen fast 14 Millionen auf Deutschland.

In Deutschland reißt die Kritik am schleppenden Impfstart, den Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller und den Problemen bei der Terminvergabe dagegen nicht ab. Kanzlerin Merkel (CDU) will deshalb an diesem Montag mit den Ministerpräside