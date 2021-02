Gesundheitsminister Jens Spahn äußert sich zum schleppenden Imfpstart.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Die Kritik am schleppenden Impfstart lässt nicht nach. Jetzt äußerte sich Jens Spahn zu den Problemen und stellt klar: Zwar würde man wieder den Weg der EU wieder mitgehen, im Zweifel hätte man jedoch zu spät Impfstoffe bestellt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor übertriebenen Erwartungen an den "Impfgipfel" an diesem Montag gewarnt. "Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren", sagte Spahn am Sonntagabend in einem&