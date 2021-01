Menschen bevorzugen in der Corona-Krise das eigene Auto

74 Prozent der in Deutschland Befragten ziehen ihr eigenes Fahrzeug den öffentlichen Verkehrsmitteln vor.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

München. Im eigenen Auto fährt kein Virus mit - diese Hoffnung macht den Pkw zum Krisengewinner. Vor allem der Absatz von elektrisch betriebenen Wagen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

In der Corona-Pandemie sind deutlich mehr Menschen als vorher am liebsten mit dem eigenen Auto unterwegs. Vor allem E-Autos werden immer stärker nachgefragt. Das haben zwei Studien ergeben, die an diesem Wochenende veröffentlicht wurden.„87