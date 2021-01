Ein Autofahrer steuert in Rüdesheim am Rhein seinen Wagen über eine vom Hochwasser überflutete Straße.

Boris Roessler/dpa

Berlin. Von frostig bis frühlingshaft - das Wetter in Deutschland hat dieser Tage zwei Gesichter. Im Süden bringen die milderen Temperaturen auch Gefahren mit sich.

Tauwetter und Regen lassen in der Südhälfte Deutschlands die Pegelstände weiter steigen. Vielerorts wurden am Wochenende die ersten Hochwassermarken überschritten, die Schifffahrt auf manchen Strecken eingestellt.Auch in den kommenden Tagen