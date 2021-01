Ein Zug steht an einem verschneiten Bahnsteig im Hauptbahnhof von Hannover.

Moritz Frankenberg/dpa

Berlin. Bahnstörungen, Autounfälle, aber auch Freude in Städten wie Bremen und Berlin über Schnee. Ein Wintereinbruch in der Nordhälfte Deutschlands hat in der Nacht zum Samstag einige Probleme verursacht.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist in der Nacht zu Samstag wegen witterungsbedingter Störungen in weiten Teilen Norddeutschlands stark beeinträchtigt worden.Mehrere Orte seien voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden nicht mit de