Chaos bei der Deutschen Bahn: Schneemassen bremsen Fernverkehr in Norddeutschland aus

Aufgrund von Schnee und Eis müssen sich Bahnreisende gedulden.

dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Berlin. Schnee und Eis setzen den Fernverkehr der Deutschen Bahn in Norddeutschland ordentlich zu. Mehrere Orte sind sogar ganz abgeschnitten.

Der Fernverkehr der Deutschen Bahn ist in der Nacht zu Samstag wegen witterungsbedingter Störungen in weiten Teilen Norddeutschlands stark beeinträchtigt worden. Mehrere Orte seien voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden n