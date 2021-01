Unbekannter zieht tageweise in leere Ferienwohnungen auf Sylt ein

Die soziale Kontrolle durch Nachbarn fehlt derzeit auf Sylt, da viele Zweitwohnungsbesitzer abgereist sind. (Symbolbild)

imago images/Panthermedia

Sylt. Weil die Insel leer ist, konnte ein Mann fast unbemerkt in mindestens sieben unbewohnte Ferienhäuser einbrechen.

Ein Unbekannter ist in mehrere Ferien-sowie Zweitwohnungen auf Sylt eingebrochen und hat dort übernachtet. Teilweise hatte der Mann mehrere Nächte an einem Ort geschlafen, sagte ein Sprecher der Sylter Kriminalpolizei am Freitag. Darunter i