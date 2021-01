Zwei Ampullen mit dem Corona-Impfstoff des amerikanischen Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson.

Cheryl Gerber/Johnson & Johnson/dpa

Neuss. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie arbeitet die Biotechnologie-Branche mit Hochdruck an Impfstoffen. Die ersten zwei Vakzine werden schon in der EU genutzt, ein weiteres steht in den Startlöchern. Und die Nummern 4 und 5 sind bereits in der Pipeline.

Der erste Corona-Impfstoff in der EU, der nur einmal gespritzt werden muss, rückt in greifbare Nähe. Die Pharmasparte des US-Konzerns Johnson & Johnson gab ein Zwischenergebnis ihrer Phase-III-Studie mit rund 44.000 Probanden bekannt, d