Im eigenen Zimmer statt auf der Schulbank. Zuletzt hatte es mehrere Vorfälle bei Fernunterricht in Deutschland gegeben.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Die Schulen sind wegen des Corona-Lockdowns dicht. Lehrer bieten für ihre Schülerinnen und Schüler Videokonferenzen an. Doch auch Fremde wählen sich ein und treiben ihr Unwesen. Nun ermittelt in Frankfurt die Generalstaatsanwaltschaft.

Nach einem Pornografie-Vorfall während einer Videokonferenz einer Grundschulklasse in Hessen hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen übernommen. Es gehe um den Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern, sagte eine