Der Impfstoff von Novavax soll eine Wirksamkeit von 90 Prozent haben.

imago images/Eibner

Washington. An diesem Freitag folgt vermutlich eine Zulassungsempfehlung der Arzneimittelbehörde EMA für den Astrazeneca-Impfstoff. In den Startlöchern steht ein weiteres Unternehmen: Novavax aus den USA. Der Hersteller gibt die Wirksamkeit seines Impfstoffs mit 90 Prozent an.

Das US-Pharmaunternehmen Novavax hat eine hohe Wirksamkeitsrate seines Corona-Impfstoffkandidaten bekanntgegeben. Das Präparat habe in der dritten und finalen Studienphase bei Probanden in Großbritannien eine Wirksamkeit von 89,3 Prozent ge