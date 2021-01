Die Deutsche Bahn stellt 2021 viele Nachwuchskräfte ein.

dpa/Kay Nietfeld

Berlin. Der Großteil der Wirtschaft ächzt unter der Corona-Krise. Die Deutsche Bahn will indes so viele Nachwuchskräfte einstellen wie noch nie. DB-Personalvorstand Martin Seiler verwies auf die im Rahmen der Zukunftsstrategie "Starke Schiene" notwendigen Investitionen in neues Personal.

Die Deutsche Bahn (DB) will trotz anhaltender Corona-Krise in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte einstellen wie noch nie: Rund 5000 Auszubildende und dual Studierende sollen in den Konzern kommen, 300 mehr als im vergangenen Jah