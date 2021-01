Cicely Tyson wurde 96 Jahre alt.

imago images / UPI Photo

Los Angeles. Cicely Tyson spielte in diversen Filmen mit, 2013 gewann sie zudem die Tony-Trophäe. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 96 Jahren gestorben.

Die amerikanische Schauspielerin Cicely Tyson, die in Filmen wie "Grüne Tomaten", "The Help" und der TV-Serie "Roots" über das Schicksal von Sklaven mitspielte, ist tot. "Schweren Herzens" habe ihre Familie den Tod der Schauspielerin am Don