Varberg. Bewaffnet mit Messer und Axt ging ein Mann in eine schwedische Schule. Ein Schüler wurde verletzt. War der Mann auch für einen Brand in der Gegend verantwortlich?

Ein mit Messern und einer Axt bewaffneter Mann ist in Schweden in eine Schule eingedrungen. Ein Schüler soll dabei mit der Axt leicht an der Hand verletzt worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Hintergründe des Vorfalls i