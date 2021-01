Ein Soldat führt in einem Pflege- und Altenheim in Stuttgart einen Corona-Schnelltest durch.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Die 7-​Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-​Pandemie. Nun sinkt der Wert. Gibt es bald eine Lockerung der Lockdown-Maßnahmen?

Erstmals seit Ende Oktober liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 100. So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsäm