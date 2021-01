Medizinisches Personal befüllt eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca.

Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Berlin. Eine Überraschung war es nicht mehr: Der dritte Impfstoff gegen das neue Coronavirus, der am Freitag in der EU zugelassen werden soll, ist erst einmal nichts für die ältere Bevölkerung. Was heißt das für die deutsche Impfstrategie?

Die Ständige Impfkommission empfiehlt in der Corona-Pandemie auch die Impfung mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca - allerdings mit Einschränkungen.Aufgrund von derzeit verfügbaren Daten werde dieser Impfstoff nu