Studie: In zehn Jahren kaufen Deutsche über die Hälfte der Mode online

Laut einer Studie kaufen die Deutschen immer häufiger online ihre Kleidung ein.

imago images/Westend61

Köln. Muss der stationäre Handel seine Verkaufsflächen schon bald deutlich reduzieren? Das zumindest sagt die Studie "Fashion 2030" voraus. Demnach wird man in Deutschland in zehn Jahren mehr als die Hälfte seiner Kleidung online bestellen.

In zehn Jahren dürfte die Hälfte der Mode in Deutschland online gekauft werden. Das ist ein Ergebnis der am Mittwoch veröffentlichten Studie "Fashion 2030" der Unternehmensberatung KPMG und des Kölner Handelsforschungsunternehmens