Landesweite Razzia mit Hunderten Polizisten in Sachsen

Polizeifahrzeuge blockieren eine Straße in Leipzig. Das Landeskriminalamt Sachsen hat am Mittwochmorgen eine großangelegte Razzia in Dresden und Leipzig gestartet.

--/dpa

Dresden/Leipzig. Seit dem vergangenen Sommer ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen gemeinsam wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Am Mittwoch kam der Zugriff: Hunderte Polizeibeamte beteiligten sich an einer landesweiten Razzia.

Hunderte Polizeibeamte haben in Sachsen am frühen Mittwochmorgen eine landesweite Razzia durchgeführt.Unter der Leitung des Landeskriminalamts wurden vor allem in Dresden und Leipzig zahlreiche Gebäude wegen des Verdachts auf bandenmäßigen