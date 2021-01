Restaurants in Dubai versprechen Corona-Geimpften Preis-Rabatte

Dubai lässt seit Juli 2020 wieder Touristen rein. (Symbolbild)

Kamran Jebreili/dpa

Dubai. Wer in Dubai eine Corona-Impfung nachweisen kann, soll in Restaurants weniger bezahlen müssen.

In Dubai gewähren einige Restaurants Kunden mit einer Corona-Impfung Rabatte. Die Kampagne mit dem Titel "Verbreite Liebe, nicht Rona" wurde am Montag in den Online-Netzwerken bekanntgegeben. Lokale der Kette Gates Hospitality versprachen E