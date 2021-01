Messerattacke in Linienbus: Mann wegen Mordes vor Gericht

Vor den Augen anderer Passagiere hat ein Mann in einem Bus seine getrennt lebende Ehefrau erstochen.

Benjamin Liss/dpa

Obergünzburg. Während einer Busfahrt im Allgäu sticht ein Mann plötzlich mehrfach mit einem Küchenmesser auf eine Frau ein. Mehrere Schüler erleben die Tat mit. Nun muss sich ein 38-Jähriger wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Nach einer tödlichen Messerattacke in einem Linienbus im Allgäu beginnt heute am Kemptener Landgericht der Mordprozess gegen einen Mann.Ihm wird vorgeworfen, im Juli 2020 in Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu) vor den Augen mehrerer Schüler