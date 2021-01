Zweijähriger erstickt an Wurst: Hersteller Herta vor Gericht

2014 war ein zwei Jahre altes Kind auf einem Campingplatz an einem Stück Knacki-Wurst erstickt. (Symbolbild)

imago images/Ulrich Roth

Dax . 2014 war das Kind erstickt, jetzt steht der Wurstwarenhersteller vor Gericht. Für diesen wurde Freispruch beantragt.

Weil ein kleiner Junge an einem Würstchen erstickt ist, steht in Frankreich der Wurstwarenhersteller Herta vor Gericht. Der Prozess gegen den Konzern wegen fahrlässiger Tötung begann am Montagnachmittag im südwestfranzösischen Dax, wie die