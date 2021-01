Schauspieler Jamie Dornan beim London Film Festival 2018.

Ian West/PA Wire/dpa

Los Angeles. Vor ihrem Durchbruch hatten die beiden viel Zeit: Die Schauspieler Jamie Dornan und Eddie Redmayne haben zu WG-Zeiten getöpfert.

Die Hollywoodstars Jamie Dornan (38) und Eddie Redmayne (39) haben einen Einblick in ihre frühere gemeinsame WG-Zeit gewährt. „Es gab so wenig zu tun - wenn wir kein Vorsprechen hatten“, sagte Dornan in einem gemeinsamen Gespräch, das im Ra