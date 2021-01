Skurrile Idee: Zoo will depressives Nashorn mit Schafen aufmuntern

Breitmaulnashorn haben eine komplexe Sozialstruktur.

imago images/Revierfoto

Dhaka. Bereits vor sieben Jahren war die Nashorndame deprimiert, nachdem ihr Lebenspartner gestorben war. Schon damals half nach Aussagen des Zoodirektors die Anwesenheit eines Schafs.

Wegen ihrer Depressionen bekommt eine einsame Nashorn-Dame in einem Zoo in Bangladesch vorerst zwei Schafe zur Gesellschaft in ihr Gehege. Das habe schon einmal funktioniert, sagte Zoodirektor Abdul Latif der Deutschen Presse-Agentur. Vor g