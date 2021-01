Keine Immunität möglich? Neue Virusvariante in Deutschland nachgewiesen

In Deutschland wurde jetzt eine Infektion mit der brasilianischen Virusvariante festgestellt.

imago images/ZUMA Wire

Berlin. Das Coronavirus hält die Welt in Atem, vor allem Mutationen des Virus halten Mediziner und Forscher in Schach. Nun taucht offenbar eine besonders gefährliche Variante in Deutschland auf.

Wie Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) und die Virologin Sandra Ciesek erklärten, ist ein erster Fall der in Brasilien kursierenden Coronavirus-Variante bekannt geworden. Die infizierte Person sei bereits am Donnerstag aus Brasilien g