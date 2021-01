Wetterdienst warnt: In diesen Regionen kann es glatt werden

"Wer raus muss, sollte sich auf glatte Straßen und Wege einstellen und etwas mehr Zeit einplanen", so der DWD.

dpa/Nicolas Armer

Offenbach. Es wird wieder winterlich, mit Nachtfrost und Schnee. "Wer raus muss, sollte sich auf glatte Straßen und Wege einstellen", heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Viele Wolken und dazu leichter Schneefall erwartet die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen. Am Wochenende und zum Beginn der neuen Woche werde es winterlich, mit Nachtfrost, Schnee und Glätte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DW