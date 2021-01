Präsidentengattin Jill Biden brachte am US-Kapitol stationierten Nationalgardisten Schokokekse.

AFP/JACQUELYN MARTIN

Washington. "Die Nationalgarde wird immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Bidens einnehmen." Nachdem am US-Kapitol stationierte Nationalgardisten in einem Parkhaus schlafen mussten, brachte die First Lady ihnen Schokokekse vorbei. Bidens 2015 an Krebs verstorbener Sohn Beau war auch ein Mitglied der Nationalgarde.

Am US-Kapitol stationierte Nationalgardisten haben am Freitag Schokokekse von Präsidentengattin Jill Biden bekommen, nachdem einige von ihnen die Nacht in einem Parkhaus schlafen mussten. Zuvor hatten Fotos von Mitgliedern der Nationalgarde