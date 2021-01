Corona-Mutation breitet sich aus: Bislang 24 Fälle an Berliner Kliniken

Das Vivantes Humboldt-Klinikum in Berlin verhängte bis auf Weiteres einen Aufnahmestopp. (Archivbild)

imago images/Jürgen Ritter

Berlin. Die Kliniken nehmen nach mehreren entdeckten Infektionen mit der Coronavirus-Variante vorerst keine Patienten mehr auf.

An Berliner Vivantes-Kliniken ist inzwischen bei 24 Personen die gefährliche Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. 22 Fälle sind am Humboldt-Klinikum bekannt. Darüber hinaus seien am Spandauer Vivantes-Klinikum zwei weitere Personen