Wolken ziehen an der Wettersteinwand im Wettersteingebirge bei Garmisch-Partenkirchen vorbei.

Angelika Warmuth/dpa

Offenbach am Main. Es wird wieder winterlich, mit Nachtfrost und Schnee. „Wer raus muss, sollte sich auf glatte Straßen und Wege einstellen“, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Viele Wolken und dazu leichter Schneefall erwartet die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen. Am Wochenende und zum Beginn der neuen Woche werde es winterlich, mit Nachtfrost, Schnee und Glätte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DW