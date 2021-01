Schauspielerin Mira Furlan starb im Alter von 65 Jahren.

imago images / Future Image

Los Angeles. Schauspielerin Mira Furlan spielte unter anderem in "Babylon 5" und "Lost" mit. Nun ist sie im Alter von 65 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin Mira Furlan, die durch Kultserien wie "Babylon 5" und "Lost" bekannt wurde, ist tot. Sie starb am Mittwoch an den Folgen einer Infektion mit dem West-Nil-Virus, wie ihr Manager laut US-Medienberichten am Freitag mitteilte