Ist das neuartige Coronavirus aus Großbritannien tödlicher?

dpa/Felipe Dana

London. Für die hohe Belastung in Großbritanniens Krankenhäusern scheint das mutierte Coronavirus verantwortlich zu sein. Nicht nur das: Die neue Variante ist laut Premierminister Boris Johnson sogar tödlicher als die bisher bekannte Virusart.

Die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist möglicherweise tödlicher als die bislang vorherrschende. Darauf gebe es "einige Hinweise" sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag in einer Pressekonfer