Im Prozess um den Mord an einer jungen Frau hält sich der Anklagte im Landgericht Hannover einen Aktenordner vor das Gesicht.

Ole Spata/dpa

Hannover. Von Alptraum ist im Prozess die Rede: Ein Mann verliebt sich in eine 23-Jährige, die will aber nur Freundschaft. Er stellt ihr nach, belästigt sie - und tötet sie am Ende.

Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen in Hannover hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den angeklagten Stalker aus Dessau gefordert. Auch solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, sagte Staatsanwältin Wiebk